Тренер «Авангарда» Майк Пелино прокомментировал победу со счётом 4-0 в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом».
«Мы играли в свой хоккей: агрессия, прессинг, создание голевых моментов и уверенная игра сзади. Собственно, в такой хоккей «Авангард» играет против любой команды, «Ак Барс» – не исключение, мы их разобрали от и до.
Уверенности в том, что обыграем соперника в четырёх матчах, разумеется, не было. Знали, что надо выиграть четыре игры, чтобы пройти дальше. Конечно, стремились выиграть каждую. Так здорово получилось, что мы взяли все четыре сразу же.
Конечно, наш форчекинг сработал крайне эффективно. Также отмечу игру спецбригад, у «Авангарда» были правильные ингредиенты для этой победы. Помню, как «Ак Барс» проиграл всухую серию два года назад, когда я был в Магнитогорске, тогда мы также были хороши во всех зонах. Всё это и есть слагаемые успеха, чтобы выбить чемпиона», — приводит слова Пелино «Спорт Бизнес Online».
Пелино: «Авангард» полностью разобрал игру «Ак Барса»