Болельщики «Металлурга» встретили команду из Уфы, организовав файер-шоу

Болельщики «Металлурга» красочно встретили команду, вернувшуюся в Магнитогорск из Уфы, организовав файер-шоу.



Подопечные Йозефа Яндача вернулись домой поздним вечером 3 марта. По пути на арену команду ожидали десятки поклонников.

Посмотреть видео можно на странице КХЛ в «Твиттере».



Счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции с участием «Магнитки» и «Салавата Юлаева» равный — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске завтра, 5 марта.



Накануне уральский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1 ОТ. В составе победителей результативными бросками отметились Деннис Расмуссен и Мэтт Эллисон, забросивший шайбу в дополнительное время. Единственный гол у команды Николая Цулыгина оформил Владимир Жарков.