«Трактор» и «Автомобилист» объявили составы на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;
Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.
Клуб из Екатеринбурга ведёт в серии со счётом 3-0.
«Трактор» — «Автомобилист»: Демченко займёт место в воротах хозяев