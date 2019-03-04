«Трактор» — «Автомобилист»: Демченко займёт место в воротах хозяев

«Трактор» и «Автомобилист» объявили составы на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;

Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.



Клуб из Екатеринбурга ведёт в серии со счётом 3-0.