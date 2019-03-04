«Трактор» — «Автомобилист»: Да Коста получил «5+20» за удар в голову Томаса

В первом периоде матча челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга удаление до конца встречи заработал нападающий команды гостей Стефан Да Коста. Французский форвард заработал «5+20» за удар в голову Кристиана Томаса.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;

Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.