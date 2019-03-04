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«Трактор» — «Автомобилист»: у гостей 39 минут штрафа за период, у хозяев — 0

«Трактор» — «Автомобилист»: у гостей 39 минут штрафа за период, у хозяев — 0
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга команда гостей заработала сразу 39 штрафных минут, у хозяев — ноль минут штрафа. Подопечным Алексея Тертышного не удалось воспользоваться своими шансами в большинстве, но перед вторым периодом они ведут в счёте — 2:0.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Трактор»:

Демченко (Судницин);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;
Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

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