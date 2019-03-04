Универсиада: женская сборная России разгромила Японию со счётом 8:1

Женская студенческая сборная России победила команду Японии в третьем матче Всемирной зимней универсиады, проходящей в эти дни в Красноярске. Встреча прошла на льду катка «Первомайский» и завершилась со счётом 8:1. Напомним, ранее россиянки победили Китай и Швейцарию с общей разницей шайб 23-0.



В воротах сборной России с первых минут сыграла Надежда Морозова, в стартовой пятёрке на лёд вышли пара защитников Нина Пирогова — Анна Шибанова и тройка нападения Екатерина Добродеева — Анна Тимофеева — Валерия Павлова.



Первый гол в этом матче записала на свой счёт защитник Нина Пирогова, на это ей потребовалось чуть меньше пяти минут. Следом удалось отличиться Елене Дергачёвой, а Евгения Дюпина на 14-й минуте встречи реализовала первое большинство нашей команды и установила счёт первого периода, 3:0 в пользу сборной России.



В начале второй двадцатиминутки с передачи Оксаны Братищевой отличилась Ландыш Фаляхова. После чего команды по очереди обменялись шайбами в большинстве. На гол Чики Отаки, забитый после удаления Екатерины Николаевой, ответила защитник нашей команды Нина Пирогова, для которой эта шайба стала второй в матче.



В третьем периоде дублем в составе сборной России отметилась Валерия Павлова, ещё один гол на свой счёт записала Оксана Братищева, которая и установила окончательный счёт матча — 8:1.