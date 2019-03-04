«Торпедо» — «Барыс»: в воротах гостей сыграет Граховина

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и астанинского «Барыса» на четвёртый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 4 марта, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Смолин — Ураков — Макаренко, Веряевю.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Старченко — Бойд — Шевченко;

Гренц — Липин, Асетов — Сагадеев — Акользин.