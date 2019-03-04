Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и астанинского «Барыса» на четвёртый матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 4 марта, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Смолин — Ураков — Макаренко, Веряевю.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Гренц — Липин, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Торпедо» — «Барыс»: в воротах гостей сыграет Граховина