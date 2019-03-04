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«Спартак» — СКА: стали известны составы команд

«Спартак» — СКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Спартака» и СКА на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После трёх матчей в серии лидирует «Спартак» (2-1), четвёртая игра пройдёт сегодня, 4 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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