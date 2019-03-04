«Спартак» — СКА: стали известны составы команд

Стали известны составы «Спартака» и СКА на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После трёх матчей в серии лидирует «Спартак» (2-1), четвёртая игра пройдёт сегодня, 4 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;

Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.