«Трактор» проиграл «Автомобилисту» все восемь матчей в сезоне

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:4. Таким образом, «Автомобилист» выиграл серию со счётом 4-0 и прошёл во второй раунд, «Трактор» покинул плей-офф.



Челябинский клуб проиграл «Автомобилисту» восьмой матч в сезоне, учитывая четыре поражения в регулярном чемпионате (1:4, 2:3, 0:2, 0:3).



Первый период сегодняшней встречи удался команде хозяев: «Трактор» забросил две шайбы усилиями Антона Глинкина и Игоря Исаева. Во втором периоде гости удачно воспользовались пятиминутным удалением соперника — Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко забили по голу. На старте заключительного периода команды обменялись голами, авторами которых стали Александр Шаров и Дэн Секстон. На 45-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Литовченко, ставшему победным.

«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0