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Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три звезды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не вошли в тройку лучших

Первой звездой недели стал 34-летний канадский голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, выигравший все три своих матча недели. Вратарь отражал 98,7% бросков при коэффициенте надёжности 0,33.

Второй звездой признан 32-летний американский нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, в трёх играх записавший на свой счёт 8 (5+3) баллов.

Замкнул тройку лучших игроков недели канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, за три встречи записавший в актив 8 (3+5) очков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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