«Витязь» — ЦСКА: Капризов забросил шайбу, продемонстрировав шикарную технику

В первом периоде встречи подольского «Витязя» и московского ЦСКА великолепный гол забил нападающий гостей Кирилл Капризов. Форвард разобрался на пятаке с вратарём, продемонстрировав шикарное техническое оснащение.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;

Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;

Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;

Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;

Головков – Романов, Ржепик – Чернов – Потехин;

Кожемякин, Кокарев (К) – Комаров – Шевченко. Гончаров.

