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«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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«Витязь» — ЦСКА: Капризов забросил шайбу, продемонстрировав шикарную технику

«Витязь» — ЦСКА: Капризов забросил шайбу, продемонстрировав шикарную технику
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи подольского «Витязя» и московского ЦСКА великолепный гол забил нападающий гостей Кирилл Капризов. Форвард разобрался на пятаке с вратарём, продемонстрировав шикарное техническое оснащение.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;
Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;
Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.

«Витязь»:

Самонов (Ортио);
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;
Головков – Романов, Ржепик – Чернов – Потехин;
Кожемякин, Кокарев (К) – Комаров – Шевченко. Гончаров.

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