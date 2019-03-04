«Витязь» — ЦСКА: Капризов забросил шайбу, продемонстрировав шикарную технику

В первом периоде встречи подольского «Витязя» и московского ЦСКА великолепный гол забил нападающий гостей Кирилл Капризов. Форвард разобрался на пятаке с вратарём, продемонстрировав шикарное техническое оснащение.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;
Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;
Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;
Головков – Романов, Ржепик – Чернов – Потехин;
Кожемякин, Кокарев (К) – Комаров – Шевченко. Гончаров.