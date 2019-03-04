Коскинен: хорошая новость в том, что «Эдмонтон» ещё борется за плей-офф

Голкипер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен поделился мнением о шансах своей команды принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Эдмонтон» одержал две победы подряд и продолжает борьбу за место в плей-офф. Команда на восемь очков отстает от «Миннесоты», которая занимает место второй «уайлд-кард» Западной конференции. Игра с «Баффало» станет для «Ойлерз» заключительной в рамках пятиматчевого турне. Следующие четыре встречи команда проведет на своём льду.



«Хорошая новость заключается в том, что мы ещё боремся. Мы считаем, что шанс у нас по-прежнему есть. Все возможно», — приводит слова финского вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

