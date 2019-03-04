Мартемьянов: Доус и Трямкин — железные ребята, никогда не скажут про травмы

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:3, 4-0 в серии).



«Очень напряжённый матч, много страсти на льду, точка накала была очень высокой. Обе команды проявляли характер. С 0:2 тяжело отыгрываться, парни всё-таки смогли найти силы переломить ход встречи. Боевой получился матч, как и вся серия. Проходных моментов, анализируя матчи, не вижу. Все игры были довольно приличного накала, хорошие моменты, мужская игра.



Много удалений? Рабочие моменты. Это плей-офф, кость в кость шла игра, никто не хотел проигрывать. Это очень хорошая школа, особенно для молодых парней обеих команд. Если они там прошли, то дальше закаляться будут. Они знают, что такое плей-офф, как вытаскивать игры, как себя вести, как готовиться и как суметь в ходе игры переломить какие-то моменты в себе, чтобы выиграть. Это польза для всей команды и для молодых ребят.



Доус и Трямкин? Я сейчас зашёл в раздевалку — оба «во льду» полностью. Эти ребята железные. Даже если у них есть какие-то травмы, никогда не скажут. Терпеливо играют. Доус — капитан команды, лидер. Он спуску не даёт ни себе, ни соперникам, ни кому-то из команды. С ролью лидера справляется очень хорошо. Травмы есть, естественно. Есть время залечить травмы и подготовиться к следующему раунду» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Автомобилист» победил «Трактор», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0