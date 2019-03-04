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Овечкин — о смерти Линдсея: запомню встречу с легендой на всю жизнь

Овечкин — о смерти Линдсея: запомню встречу с легендой на всю жизнь
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал смерть легендарного форварда Теда Линдсея.

«Конечно, это тяжелая новость. Он был легендой в хоккейном мире. Я был взволнован нашей с ним встречей, буду помнить её всю жизнь», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

Будучи игроком, Линдсей завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «красных крыльев» (1950, 1952, 1954, 1955). В 1966 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто. В ноябре 1991-го «Детройт» вывел из обращения 7-й номер, под которым выступал уроженец Онтарио.

В конце 50-х годов прошлого века Линдсей стал одним из создателей профсоюза игроков НХЛ. В 2010 году именем канадца названа награда, вручаемая ассоциацией игроков, — таким образом профсоюз отметил хоккейные достижения Линдсея и его вклад в создание организации.

По окончании карьеры Тед работал комментатором на телевидении, а в 1977-м ненадолго занял пост генерального менеджера «Детройта».

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