Овечкин — о смерти Линдсея: запомню встречу с легендой на всю жизнь

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал смерть легендарного форварда Теда Линдсея.



«Конечно, это тяжелая новость. Он был легендой в хоккейном мире. Я был взволнован нашей с ним встречей, буду помнить её всю жизнь», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.



Будучи игроком, Линдсей завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «красных крыльев» (1950, 1952, 1954, 1955). В 1966 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто. В ноябре 1991-го «Детройт» вывел из обращения 7-й номер, под которым выступал уроженец Онтарио.



В конце 50-х годов прошлого века Линдсей стал одним из создателей профсоюза игроков НХЛ. В 2010 году именем канадца названа награда, вручаемая ассоциацией игроков, — таким образом профсоюз отметил хоккейные достижения Линдсея и его вклад в создание организации.



По окончании карьеры Тед работал комментатором на телевидении, а в 1977-м ненадолго занял пост генерального менеджера «Детройта».