«Спартак» — СКА: хозяева отыгрались с 0:2, забросив две шайбы за 21 секунду

Московский «Спартак» сумел отыграться со счёта 0:2 в третьем периоде встречи с петербургским СКА. Хоккеисты московской команды забросили две шайбы за 21 секунду. Голами отметились Евгений Кулик и Энвер Лисин. Счёт в игре сейчас — 2:2. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;

Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.



СКА



Хелльберг (Мельничук);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.