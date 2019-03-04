«Спартак» — СКА: хозяева отыгрались с 0:2, забросив две шайбы за 21 секунду

Московский «Спартак» сумел отыграться со счёта 0:2 в третьем периоде встречи с петербургским СКА. Хоккеисты московской команды забросили две шайбы за 21 секунду. Голами отметились Евгений Кулик и Энвер Лисин. Счёт в игре сейчас — 2:2. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Спартак»
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.
СКА
Хелльберг (Мельничук);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.