«Спартак» — СКА: «армейцы» нанесли 34 броска в створ, москвичи — 19

Московский «Спартак» на домашнем льду потерпел поражение в четвёртой игре серии плей-офф с петербургским СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Общий счёт в серии — 2-2.



По статистическим показателям преимущество имела команда Ильи Воробьёва. СКА нанёс 34 броска в створ против 19 у «Спартака», «армейцы» выиграли 39 вбрасываний, москвичи — 20.



В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — шайбу на свой счёт записал нападающий СКА Наиль Якупов. Следующий гол был забит в середине третьего периода, точным броском отметился защитник «армейского» коллектива Василий Токранов. На 56-й минуте «Спартак» сократил разницу в счёте — гол забил защитник Евгений Кулик. Через 21 секунду Энвер Лисин восстановил равновесие на табло. В овертайме победу команде Ильи Воробьёва принёс защитник Давид Рундблад.

«Спартак» уступил СКА в овертайме, общий счёт в серии стал 2-2