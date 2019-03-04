ВХЛ: в игре «Рязань» — «Рубин» произошла массовая драка

В матче плей-офф Высшей хоккейной лиги «Рязань» — «Рубин» (0:2) произошла массовая драка. Крупное столкновение между хоккеистами произошло за 10 секунд до окончания времени игры.



Вратарь «Рязани» Пётр Кочетков не мог смениться в концовке на шестого полевого игрока, когда ему это удалось, «Рубин» забил второй гол. Молодой голкипер начал спорить с судьями, а после вбрасывания завязалась массовая драка. Большие дисциплинарные штрафы получили Кочетков, Артём Седунов, Давид Мнацян, Кирилл Беляев, Александр Большаков и Никита Попов. Всего рязанская команда получила 170 штрафных минут, «Рубин» – 26.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



Смотреть видео нужно с отметки 2 часа 43 минуты.

