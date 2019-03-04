Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

В Москве завершился четвёртый матч серии плей-офф четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и СКА (2:3 ОТ). Гости одержали победу в овертайме, решающую шайбу забросил Давид Рундблад.
Взятию ворот предшествовал спорный эпизод. Во время позиционной атаки питерцев форвард СКА Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых Ярослава Дыбленко. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.
Отметим, что хоккеисты «Спартака» во главе с голкипером Юлиусом Гудачеком после окончания игры активно спорили с арбитрами по данному эпизоду.
СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.
Посмотреть видео спорного эпизода также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.