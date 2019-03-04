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Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил
Хоккей / КХЛ

В Москве завершился четвёртый матч серии плей-офф четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и СКА (2:3 ОТ). Гости одержали победу в овертайме, решающую шайбу забросил Давид Рундблад.

Взятию ворот предшествовал спорный эпизод. Во время позиционной атаки питерцев форвард СКА Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых Ярослава Дыбленко. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.

Отметим, что хоккеисты «Спартака» во главе с голкипером Юлиусом Гудачеком после окончания игры активно спорили с арбитрами по данному эпизоду.

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

Посмотреть видео спорного эпизода также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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