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И. Воробьёв – о стартовом вратаре на пятый матч серии: я точно не начну

И. Воробьёв – о стартовом вратаре на пятый матч серии: я точно не начну
Хоккей / КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:2 ОТ). Счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Специалист не стал отвечать на вопрос, какой голкипер будет основным в следующем матче.

«Серия до двух побед, готовимся дальше. Что произошло в конце матча? Работаем над этим.

У нас не было задания играть в откат, там большинство было. Вам показалось, что мы проигрывали в силовой борьбе? На броски смотрите.

Кто начнёт следующую игру в воротах? Я точно не начну, дальше решим всё», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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