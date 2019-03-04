И. Воробьёв – о стартовом вратаре на пятый матч серии: я точно не начну

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:2 ОТ). Счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Специалист не стал отвечать на вопрос, какой голкипер будет основным в следующем матче.
«Серия до двух побед, готовимся дальше. Что произошло в конце матча? Работаем над этим.
У нас не было задания играть в откат, там большинство было. Вам показалось, что мы проигрывали в силовой борьбе? На броски смотрите.
Кто начнёт следующую игру в воротах? Я точно не начну, дальше решим всё», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги
СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.