И. Никитин: игроки ЦСКА — солдаты? А что в этом плохого?

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги четвертьфинальной серии Западной конференции с «Витязем» (4-0).



«Хочу поблагодарить «Витязь» за хорошую серию. Счёт хоть и 4-0, но все игры были тяжёлыми. «Витязь» организованно играл против нас. Нам пришлось потратить достаточно сил, энергии и эмоций, поэтому довольны тем, что закончили эти четыре матча. Самоотдача и желание у ребят присутствовали, и это позволило переиграть соперника. Сделан первый шаг, будем готовиться дальше.



Кем считаю своих игроков? Солдатами? А что в этом плохого? Они сражались, как и «Витязь». Благодарен им за серию. Слежу ли за серией «Йокерит» — «Динамо»? Да нет, у нас серия ЦСКА — «Витязь». Смысл бежать впереди паровоза?



Планирую ли дальше задействовать Ларса Юханссона? Трудно сейчас говорить. Перед каждой игрой определяем вратаря, но сейчас, в плей-офф, такого графика нет. Ларс в форме, его класс нам понятен. Он достаточно поработал, чтобы задуматься об отдыхе, он был в тонусе. Сегодня посчитали, что должен играть Илья Сорокин.



Пашнин болел, к тренировкам вернулся, только когда серия началась. В третьем матче он достаточно времени отыграл, но на данный момент он не готов. У него есть время подготовиться.



Счёт не отражает соотношения сил. Мы довольны, что у нас были такие матчи. Приходилось преодолевать себя и организованную оборону. Эти игры не были проходными. Какой будет дальше план? Сейчас не загадываем. Есть время, поработаем, отдохнём», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА одолел «Витязь», победив в серии со счётом 4-0