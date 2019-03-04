Якупов: игрокам СКА всё равно, где у Гудачека ловушка

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ, 2-2 в серии).



«Всякое бывает, это плей-офф. Они не хотели проигрывать и играли до конца. Где-то им повезло, но самое главное – итог матча. Хорошо, что всё так сложилось. У меня никогда не было особой гонки за личными очками. Плей-офф – это другая система. Все переживают за партнёров. Конечно, у меня были переживания, что три игры без очков, что скрывать. Слава богу, сегодня получилось. Непросто набирать очки в каждой игре.



Конечно, знаем слабые места Гудачека. Мой гол – это секрет. Нам без разницы, где у него ловушка. Ворота те же, главное, забить. Неважно, как ты это сделаешь. Хотелось забить сегодня. Нападающий должен забивать, но нельзя забывать и про игру в защите.



Каждая игра идёт от ножа, обе команды хотят выиграть. Кто больше вытерпит, тот и добьётся успеха. Самое интересное у нас впереди. С нетерпением ждём игры на домашнем льду.



Удаление Дацюка? Всякое бывает. Кто-то всегда удаляется. Не видел толком момента, что там случилось. Главное, выиграли. Никто не виноват», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили «Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.