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«Торпедо» отыгралось с 0:3 и победило «Барыс» благодаря голу на 96-й минуте

«Торпедо» отыгралось с 0:3 и победило «Барыс» благодаря голу на 96-й минуте
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало победу в матче плей-офф с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 5:4 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Астане.

Подопечные Андрея Скабелки ударно провели первый период: «Барыс» забросил три шайбы усилиями Патриса Кормье, Павла Акользина и Мэттью Фрэттина. В следующие 20 минут команда хозяев сумела отыграть два гола, авторами которых стали Антон Волченков и Михаил Варнаков. На 45-й минуте Кёртис Валк увеличил преимущество «Барыса». На 57-й минуте Дамир Жафяров сократил разрыв до минимума, вскоре гол Дениса Паршина перевёл игру в овертайм. В овертайме решающего гола пришлось ждать до 96-й минуты, его забил Владимир Галузин.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
04 марта 2019, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
5 : 4
0:3, 2:0, 2:1, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Кормье (Михайлис) – 07:16 (5x5), 0:2 – Акользин (Сагадеев, Асетов) – 14:10 (5x5), 0:3 – Фрэттин (Валк, Боченски) – 16:43 (5x4), 1:3 – Волченков (Аляев, Мили) – 30:51 (5x5), 2:3 – Варнаков (Баранцев, Галузин) – 36:49 (5x4), 2:4 – Валк (Фрэттин, Боченски) – 49:06 (5x5), 3:4 – Жафяров (Баранцев, Варнаков) – 57:32 (6x5), 4:4 – Паршин (Хольм) – 58:39 (6x5), 5:4 – Галузин (Хольм) – 95:14 (4x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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