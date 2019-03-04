«Торпедо» отыгралось с 0:3 и победило «Барыс» благодаря голу на 96-й минуте

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало победу в матче плей-офф с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 5:4 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Астане.



Подопечные Андрея Скабелки ударно провели первый период: «Барыс» забросил три шайбы усилиями Патриса Кормье, Павла Акользина и Мэттью Фрэттина. В следующие 20 минут команда хозяев сумела отыграть два гола, авторами которых стали Антон Волченков и Михаил Варнаков. На 45-й минуте Кёртис Валк увеличил преимущество «Барыса». На 57-й минуте Дамир Жафяров сократил разрыв до минимума, вскоре гол Дениса Паршина перевёл игру в овертайм. В овертайме решающего гола пришлось ждать до 96-й минуты, его забил Владимир Галузин.

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