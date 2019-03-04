Зуб – о голе Рундблада: протестовал «Спартак» да протестовал. Это не дело СКА

Защитник СКА Артём Зуб поделился впечатлениями от выигранного матча со «Спартаком» (3:2 ОТ, 2-2 в серии).



«Главное, что выиграли. Это самое главное сейчас. Никто просто так не будет отдавать нам игры. Хорошая игра получилась, хорошая победа. Всё бывает. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Никто не просил сдерживать себя, просто была такая игра, что меньше эмоций. Все старались, все бились. В плей-офф не бывает простых игр.



Протест «Спартака» при голе Рундблада? Я без понятия. Протестовали, да протестовали. Это не наше дело. Главное, что Давид забил. Вне игры не было. Вот и всё. Дело не во вне игры, а в Коскиранте? Я не смотрел, мы радовались голу», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили «Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.