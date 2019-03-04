Макеев: Головков поставил нам тройку за сезон? Согласен с этой оценкой

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев подвёл итоги сезона для своей команды.



«Знали, что можно играть с ЦСКА. Мы провели против них в регулярке четыре матча, и в двух из них очень хорошо сыграли. Знали, как они играют, и готовились к этому. Причины провала в концовке регулярного чемпионата кроются в команде, но сор из избы не выносится.



До ветерана команды мне пока далеко. Конечно, у меня положительные эмоции от того, что Витязь во второй раз в истории вышел в плей-офф, но впечатления от сезона двоякие. Перепады были неприятные, но это наша проблема, будем над ней работать.



Сравнить наши две серии в плей-офф? ЦСКА и СКА — команды-лидеры, с ними тяжело играть. В плей-офф такая игра, где надо делать минимум ошибок. Если бы мы делали минимум ошибок, с ЦСКА, возможно, нам было бы легче играть. Абсолютно согласен с тем, что президент нам поставил тройку за сезон. Вроде вышли в плей-офф, но там ни за что не зацепились», — передаёт слова Макеева корреспондент Чемпионата Владислав Уткин.

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