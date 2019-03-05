Видео невероятного камбэка «Торпедо» в матче с «Барысом» со счёта 0:3

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало победу в матче плей-офф с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 5:4 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-2, следующая игра пройдёт в Астане.



Подопечные Андрея Скабелки ударно провели первый период: «Барыс» забросил три шайбы усилиями Патриса Кормье, Павла Акользина и Мэттью Фрэттина. В следующие 20 минут команда хозяев сумела отыграть два гола, авторами которых стали Антон Волченков и Михаил Варнаков. На 45-й минуте Кёртис Валк увеличил преимущество «Барыса». В концовке третьего периода Жафяров и Паршин восстановили равновесие в счёте — 4:4. Обе шайбы «Торпедо» забросило с пустыми воротами в формате «6 на 5». Встреча перешла в овертайм, где на 96-й минуте Галузин принёс нижегородцам победу. Любопытно, что перед этим «Барыс» играл в большинстве и Андрей Скабелка взял тайм-аут, после которого Петерссон и Фрэттин нарушили правила в одной атаке, оставив свою команду в меньшинстве.

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