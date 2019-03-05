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«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса

«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший хет-трик. Дубль оформил Зак Хайман, ещё одна заброшенная шайба на счету Митчелла Марнера. У «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Дерек Райан.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.56 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и силовой приём за 16.30.

«Торонто» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Калгари» (89) потерпел второе поражение после серии из семи выигрышей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 6
0:3, 1:1, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Эннис (Маззин, Капанен) – 09:50 (5x4), 0:2 – Эннис (Маринчин, Мур) – 17:15 (5x5), 0:3 – Хайман (Марнер) – 18:51 (5x5), 0:4 – Хайман (Марнер, Райлли) – 24:11 (5x5), 1:4 – Ткачук (Монахан, Годро) – 35:35 (5x4), 1:5 – Эннис (Мур, Маззин) – 43:15 (5x5), 2:5 – Райан (Джордано, Манджапане) – 52:24 (5x5), 2:6 – Марнер (Таварес) – 52:56 (5x5)
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