«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший хет-трик. Дубль оформил Зак Хайман, ещё одна заброшенная шайба на счету Митчелла Марнера. У «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Дерек Райан.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.56 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и силовой приём за 16.30.

«Торонто» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Калгари» (89) потерпел второе поражение после серии из семи выигрышей.