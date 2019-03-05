Йоэнсуу: «Йокерит» так много владел преимуществом, что чудес от нас не требуется

Форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился ожиданиями от пятого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с московским «Динамо» (1-3).

«В целом настроение, конечно, не самое лучшее, поскольку мы проиграли очень важный матч. С другой стороны, тут всё равно, какое у тебя настроение в день между играми. Сейчас нужно физически подготовиться к встрече. В хоккее не раз бывало, что команды выходили из подобных ситуаций, тут нет ничего невозможного. В этой серии мы так много владели преимуществом и показывали хорошую игру, что никаких особых чудес от нас не требуется. Завтра нужно выигрывать.

Каких-то признаков упадничества или желания опустить руки в команде не было и нет. Понятно, что игру в равных составах и на индивидуальном уровне всегда можно и нужно улучшать, однако совершенно очевидно, что нашей главной проблемой были действия в большинстве. У нас были в этих матчах возможности победить, когда соперник совершал нарушения и удалялся. Сейчас нужно добиться результата. Голы придают сил, а их отсутствие, наоборот, съедает энергию, какими бы морально-волевыми качествами команда ни обладала. Успешная игра в большинстве вселяет уверенность во всех игроков и делает их действия более раскрепощенными.

В таких матчах играть в сто раз приятнее, чем в играх регулярного чемпионата. Такие моменты, когда ставки столь высоки, доставляют удовольствие», — цитирует Йоэнсуу официальная страница клуба в «ВКонтакте».