Главный арбитр ВХЛ: действия игроков в матче «Рязань» — «Рубин» недопустимы

Главный арбитр ВХЛ Михаил Карпушин прокомментировал массовую драку хоккеистов в матче плей-офф ХК «Рязань» — «Рубин» (0:2, 0-3).



«Мы считаем, что данные действия хоккеистов недопустимыми. В настоящее время идёт разбирательство по эпизодам этой игры — на шестое марта назначено заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, куда будут приглашены представители обеих команд, на котором и будут, в соответствии с регламентом ВХЛ, приняты меры в отношении провинившихся хоккеистов», — цитирует Карпушкина официальный сайт ВХЛ.

Вратарь «Рязани» Пётр Кочетков не мог смениться в концовке на шестого полевого игрока, когда ему это удалось, «Рубин» забил второй гол. Молодой голкипер начал спорить с судьями, а после вбрасывания завязалась массовая драка. Большие дисциплинарные штрафы получили Кочетков, Артём Седунов, Давид Мнацян, Кирилл Беляев, Александр Большаков и Никита Попов. Всего рязанская команда получила 170 штрафных минут, «Рубин» – 26.