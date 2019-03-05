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Кессел: такое ощущение, что в этом году я больше не забью

Кессел: такое ощущение, что в этом году я больше не забью
Хоккей / НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился мнением о 15-матчевой безголевой серии. В последний раз американский нападающий забрасывал 31 января 2019 года.

Статистика Фила Кессела в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

«Не знаю. Такое чувство, что в этом году я больше не забью. Такое случается, наверное. Последний месяц прошёл, я бы сказал, интересно. Надеюсь, это изменится. Я сейчас не знаю, что происходит. Шансы у меня были. Но шайба просто не идёт в ворота. Ну, вот так… У нашего звена были хорошие моменты и шансы. Надеюсь, что скоро мы их начнем реализовывать.

Надеюсь, что в одной игре я забью три раза или вроде того. Кто знает? Так бывает. Забиваешь один раз и отталкиваешься от этого», – цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.

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