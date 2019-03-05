Вайсфельд — об ударе Коскиранты: это удаление, в регулярке за такое наказывали

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением об эпизоде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2). После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых.

«Понятно, что они пропустили удар клюшкой со стороны Коскиранты. Откровенно говоря, я скажу так: в наше время на это и внимания бы не обратили. Потому что по клюшке было бить можно, по рукам нельзя. Сейчас нельзя бить и по клюшке. Если сравнивать с теми моментами, которые были в регулярном чемпионате, то это две минуты. Там за такое наказывали.

С другой стороны, у тебя клюшка в руке, и ты держишь её двумя пальцами, конечно, она у тебя выпадет. К чему я это сейчас веду? Я сейчас говорю уже не конкретно об этом эпизоде. Просто игровая ситуация. Один игрок видит, что другой собирается ударить меня по клюшке. Он берёт и расслабляет руку, происходит удар, клюшка падает. У меня всегда этот момент вызывает вопросы. Если любой удар сверху по клюшке наказывается удалением, то это две минуты.

Когда я проводил методические занятия с судьями, то всегда говорил им: «Не делайте вещей, которых не сможете объяснить». Я бы в данной ситуации поинтересовался у судьи, почему он пропустил этот момент. Ведь иногда происходят очевидные вещи, и ты думаешь про себя: «Они там дураки, что ли?». А потом выясняется, что есть аргумент, которого ты не знал. Нам сейчас всем очевидно, что это две минуты. Спрашивать надо у судьи, как он это увидел. Может быть, он скажет, что игрок чуть дотронулся до клюшки, а она у него выпала. Или бы он сказал: «Я испугался удалять в овертайме», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили «Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.