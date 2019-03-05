Зайцев: у судьи матча «Спартак» — СКА плохо с психикой, его работа — бездарность

Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев поделился мнением об эпизоде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2).



После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.

«Акузовского уже снимали с КХЛ и переводили в ВХЛ, и там он тоже что-то напорол. Такой судья не имеет права работать в плей-офф. Но очень много игр, судей не хватает, в регулярном чемпионате он ещё может работать, но в плей-офф таких судей нельзя допускать.

По его виду, он либо не видел нарушения, либо посчитал, что его нет. Мне сложно судить, что у него в голове. Было или нет нарушение, должен определить именно сам арбитр. Это бездарность судьи, а то, что сейчас глава судейского департамента будет с ним делать, это уже его дело.

Слова Акузовского Гудачеку, где он его посылает, — это дискредитация всего судейского корпуса. Этот судья вообще недостоин там работать. Человек не может справиться со своими эмоциями – кричит, хамит, нецензурно выражается. Это не судья, у него плохо с психикой!» — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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