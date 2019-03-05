Михайлов — о Кубке Гагарина: «Спартак» заставляет себя уважать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о сериях первого раунда плей-офф КХЛ.

«Вряд ли можно говорить о лёгкой прогулке ЦСКА, соперник сопротивлялся. Но ЦСКА подошёл к плей-офф в хорошей форме, команда сыграла от ножа, с правильным настроем. Первое звено, большинство, вратарь и так далее — все элементы команды заявили о себе. Это обнадёживает. Соперник мог зацепить одну игру, но такого шанса наш клуб ему не предоставил. Хорошо, что не затянули серию, силы ещё понадобятся в дальнейших раундах плей-офф. Мне скучно не было.

Честно говоря, не ожидал, что другой «армейский» клуб не последует нашему примеру. Ситуация со СКА ещё раз говорит о непредсказуемости плей-офф. Красно-белые заставляют себя уважать. С другой стороны, счёт 2-0 после двух гостевых матчей «Спартаку», наверное, было психологически тяжело упустить. Посмотрим, продолжится ли борьба в этой серии.



Ещё один сюрприз на Западе — 2-2 в серии «Локомотива» и «Сочи». Здесь ожидал, что Ярославль пойдёт по «сетке» быстрее. Впрочем у команды есть проблема — одна тактика, что позволяет соперникам подготовиться и найти ответ", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.