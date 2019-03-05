Генменеджеры НХЛ обсудили участие судей в просмотрах и сокращение пауз в хоккее

На совещании генменеджеров во Флориде рабочие группы обсуждали возможные изменения в правила хоккея.

1. Возможное участие судей в видеопросмотрах голов. Сейчас арбитры непосредственно просматривают на видео только протесты тренеров. Было внесено предложение, чтобы рефери на льду также принимали участие в обсуждении взятия ворот совместно с экспертами оперативного штаба НХЛ в Торонто. Сейчас судьи просто дожидаются вердикта и оглашают его. Но в любом случае окончательное решение принимается в Торонто. Кроме того, были сделаны предложения дать судьям возможность просматривать моменты, за которые назначается пятиминутное удаление.



2. Сокращение количества пауз в игре – в частности, чтобы вратари реже прижимали шайбу ко льду, останавливая матч. Для этого было предложено запретить обороняющейся команде менять сочетание, если вратарь остановил игру.



3. Вопросы безопасности игроков. Обсуждались удары, нанесённые сопернику, который не ждёт нападения, и изменение формулировки пункта правил о грубости и неправильной атаке соперника.



Эти темы будут обсуждаться уже всеми менеджерами на следующем заседании. Есть вероятность, что в результате будет выработано общее предложение о внесении некоторых корректировок в правила.