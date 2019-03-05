Тарасов: игроки «Динамо» таскали баллоны и носили жилеты. Это приносит плоды

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился ожиданиями от пятого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с «Йокеритом» (3-1).

«Сейчас мы немного отдохнули, переварили две московские встречи и теперь с новыми эмоциями будем выходить на лёд и биться друг за друга. Сделаем всё, чтобы закончить серию именно сейчас, в Финляндии.

Это плей-офф — здесь все стараются действовать с максимальной отдачей. Мы много работали в сезоне — и баллоны таскали, и жилеты носили. Это приносит свои плоды. Играем друг за друга, поэтому есть результат и серия складывается в нашу пользу, в том числе за счёт нейтрализации большинства «Йокерита», — приводят слова Тарасова «Известия».