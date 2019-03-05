Ковалёв останется в тренерском штабе «Куньлуня», с Фрейзером идут переговоры

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс подвёл итоги сезона-2018/19 и рассказал, что Алексей Ковалёв останется в тренерском штабе команды, а с главным тренером Куртом Фрейзером ведутся переговоры.

«Называя сезон неудачным, вы, конечно, имеете в виду, что мы не сумели выйти в плей-офф. Да, это огорчило, мы надеялись попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, но всё-таки я бы не был так категоричен и не назвал сезон неудачным. Наш клуб решает очень много задач: выступление в чемпионате КХЛ – задача текущая, а есть и глобальная – развитие китайского хоккея, и в этом направлении мы далеко продвинулись за прошедший сезон.

Во-первых, у нас появился партнёр – компания «О-Эр-Джи», с которой мы сотрудничаем на уровне команды ВХЛ. А любое сотрудничество – это очень хорошо, совместными усилиями легче решать задачи, тем более такие, как развитие нового вида спорта в огромной стране.

Наша клубная вертикаль работает, и по ходу сезона этому было немало доказательств. Майкл Там, Сунь Цзэхао, Крис Сето, Руди Ин и Ху Ян призывались в КХЛ из ВХЛ и неплохо зарекомендовали себя. В двух заключительных матчах чемпионата в составе было девять игроков, на которых мы рассчитываем как на участников Олимпиады в Пекине. Всего же по ходу сезона за нас сыграли 13 таких хоккеистов. Вот это, согласитесь, уже серьёзный показатель, свидетельствующий о проделанной работе.

Кстати, если уж говорить о результатах команды, то она закончила чемпионат на три строчки выше в таблице, чем годом раньше. И мы добились этого при сокращении бюджета на 30% и при удвоении числа китайских игроков в составе. Так что в сезоне было гораздо больше положительных моментов, чем отрицательных.

Что касается Алексея Ковалёва, то его контракт был заключён на два года, так что он остаётся как минимум ещё на сезон. Мы постараемся сохранить и Курта Фрейзера, сейчас ведём переговоры с ним. Начинать каждый сезон с новыми тренерами очень тяжело. Чехарда не идёт на пользу.

С кем из игроков планируем расстаться, а с кем – продлить соглашения? Здесь я могу сказать то же самое: наша цель – стабильность. Мы уже после второго сезона сумели сохранить гораздо больше игроков, чем после первого, попытаемся сберечь костяк команды и на этот раз. Чем меньше изменений и пертурбаций – тем лучше. Однако это зависит не только от нас, но и от желания игроков. Будем разговаривать с каждым в отдельности», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.