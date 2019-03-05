Гуськов: «Салават» старается выключить Мозякина и пока справляется с этим

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением, что может решить исход серии между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» (2-2), и поделился мнением о низкой результативности капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.

«Все матчи в этой серии по-своему хороши, и для команд они складываются разным способом. Мне кажется, что в этой серии всё решит игра в неравных составах. В формате «5 на 5» обе команды играют достаточно дисциплинированно, сдержанно, глупых ошибок не допускают. А вот в большинстве и у «Магнитки», и у «Салавата» есть люди, которые могут решить. Может, мы и увидим в этой серии семь матчей, но я считаю, что всё будет зависеть от игры в большинстве и меньшинстве.

Бывают такие моменты, когда у лидеров не идёт игра либо их хорошо закрывают. Если мы посмотрим, как играют с тем же Мозякиным весь сезон, то будет видно, что ему уделяют пристальное внимание, и в некоторых матчах заметно, что выполняется задача атаковать Сергея вдвоём. Один идёт в тело, другой подбирает. В этой серии мы видим то же самое, «Салават» старается выключить ведущего игрока соперника, который может сделать гол из ничего, и пока справляется с этим», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.