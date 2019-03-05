Немировски: очень важно, что у «Торпедо» есть характер. Все ребята бойцы

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после победы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом» (5:4 ОТ, 2-2) заявил, что у команды есть характер. Нижегородская команда отыграла отставание в три шайбы и победила во втором овертайме, реализовал большинство на 96-й минуте.

«Начали не очень — 0:3, вторую игру получаем хороший урок. Игра показала, что у нас есть характер — это очень важно. Все ребята бойцы, все молодцы, едем дальше», — цитирует Немировски официальный сайт «Торпедо».

Во втором матче серии «Барыс» отыгрался с 0:4 и вырвал победу в овертайме. Пятый матч противостояния пройдёт завтра, 6 марта, в Астане, начало встречи — в 16:30 мск. Серия продолжается до четырёх побед.

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