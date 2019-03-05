«Металлург» обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» перед пятым матчем серии

Сегодня, 5 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 17:00 мск. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.

Кто победит в пятом матче серии «Металлург» — «Салават Юлаев»?

На официальном сайте магнитогорской команды появилось обращение к болельщикам уфимского клуба.

«Уважаемые болельщики! Согласно пятому пункту 10-й статьи третьей главы Технического регламента КХЛ, в случае появления в других секторах стадиона прибывших на матч фанатов клуба-гостя клубом-хозяином должны оперативно приниматься меры по их перемещению в гостевой сектор. Также, согласно 11-му пункту, клубом-хозяином должны быть предприняты меры по локализации пребывания фанатов команды-гостя на всей территории спортсооружения.



Во избежание конфликтных ситуаций убедительно просим использовать фанатскую атрибутику клуба-гостя исключительно в гостевом секторе. В определённых случаях болельщиков в атрибутике на иных секторах попросят проследовать в гостевой сектор магнитогорского дворца. Это позволит создать благоприятную и, самое главное, безопасную атмосферу на Арене «Металлург»!



Напоминаем, что гостевой сектор, отведённый для болельщиков гостевой команды, – Балкон «А» Арены «Металлург», — сказано в обращении.