Терещенко: не понимаю негатива иностранцев о России, пусть на себя посмотрят

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о разнице между Россией и Беларусью.



«Честно говоря, не заметил больших различий между Россией и Беларусью. И у вас, и у нас стоят те же памятники архитектуры, Великой Отечественной войны. Нас объединяет история. В Беларуси чтят память великого прошлого, и это радует. Но что-то кардинально отличающееся от России мне выделить сложно. Даже между нашими людьми не вижу разницы, вот правда. Мы с вами и ругаемся одинаково.



Шарль Лингле сказал, что Россия шокирует больше, чем Беларусь? Мне просто интересно, чем его так шокировала Россия? Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Беларуси. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в XXI веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?



В Америке я тоже бывал. В 2014 году мы с семьёй три месяца прожили в Майами. Так там шаг влево от центра города — уже гетто. Цены на здоровую пищу — огромные. Один поход в магазин обходится в 300 долларов — просто катастрофа. Дети приходят на пляж, а там бегают обнажённые гомосексуалы. Ну что это такое? В общем, хорошо там, где нас нет. Надо спокойно относиться к высказываниям иностранцев, которые приезжают в наши страны зарабатывать деньги. Именно зарабатывать, а не играть», — цитирует форварда Tut.by.