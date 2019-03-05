Губарев: с удовольствием отпустили бы сейчас Кравцова в НХЛ, но есть сложности

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал возможность отъезда нападающего Виталия Кравцова в НХЛ уже в этом сезоне. Напомним, права на Кравцова принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Я бы с удовольствием отпустил Кравцова уже сейчас в «Рейнджерс», тогда наступило бы понимание, закрепится ли он там в составе или вернётся в Россию. Это было бы удобнее для меня, чтобы хотя бы по одному игроку закрылся вопрос в перспективе следующего сезона. И в НХЛ бы решили, сможет он там заиграть или нет. Но есть определённые сложности, прописанные в нашем регламенте, поэтому не могу сказать, получится ли у него уехать за океан прямо сейчас», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Генеральный менеджер «Рейнджерс»: хотим привезти Кравцова как можно быстрее