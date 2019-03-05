Губарев: пока нет понимания, какой будет бюджет у «Трактора» на следующий сезон

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, почему челябинскому клубу не стоит ждать возвращения вратаря Павла Францоуза в КХЛ и сообщил, что Алексей Тертышный может остаться в клубе в качестве главного тренера.



«По будущему Алексея Тертышного сейчас точно не могу ответить. Конечно, рассматривается вариант, при котором он станет главным тренером «Трактора». Что касается продления контрактов с хоккеистами, то пока это закрытая информация. Пока у нас не будет информации по бюджету на следующий сезон, пока не будем понимать, сколько денег нам выделят спонсоры, мы не можем принимать какие-то решения. Особенно это касается легионеров.



Францоуза мы хотели и после прошлого сезона оставить в «Тракторе», но у Паши мечта — играть в НХЛ. Я убеждён, что сейчас в КХЛ он не вернётся. По вариантам усиления вратарской бригады будем думать», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Губарев: с удовольствием отпустили бы сейчас Кравцова в НХЛ, но есть сложности