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Главный арбитр КХЛ признал нарушение правил перед голом СКА в овертайме

Главный арбитр КХЛ признал нарушение правил перед голом СКА в овертайме
Хоккей / КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, случившийся в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и СКА (2:3 ОТ), когда перед решающим голом гостей нападающий питерцев Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко.

«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником «Спартака» Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафиксированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко её отпускает. С учётом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча «Спартак» — СКА, им было принято такое решение в ту секунду», — рассказал Анисимов.

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