К оскорбившему вратаря «Спартака» судье будут применены меры со стороны КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2). После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.



«Согласно правилам вида спорта хоккей Юлиус Гудачек не имел права обращаться к судьям, тем более в такой манере, о чем несколько раз был предупрежден. К судьям имеет права обращаться капитан или ассистент в его отсутствие. Арбитры лояльно отнеслись к поведению вратаря «Спартака». Несмотря на это, поведение главного арбитра Николая Акузовского в конце матча неоправданно. К нему будут применены меры в соответствии с Положением о дисциплинарных санкциях, применяемых к судьям КХЛ», — рассказал Анисимов.

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