Минниханов открыл ледовую арену, раздевалки названы в честь игроков «Ак Барса»

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новую ледовую арену «Юдино» в одноимённом посёлке в Кировском районе Казани. Спорткомплекс стал 14-й площадкой с искусственным льдом в столице республики.



Открывшийся спортобъект предназначен для тренировок и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Также на арене будет организовано массовое катание на коньках для жителей поселка Юдино и близлежащих населенных пунктов.



Четыре раздевалки спорткомплекса названы именами легенд казанского «Ак Барса: Сергея Закамского, Алмаза Гарифуллина, Алексея Морозова и Даниса Зарипова. На открытии Рустам Минниханов, вице-президент Федерации хоккея республики Андрей Рябов и мэр Казани Ильсур Метшин вручили заведующему новым спорткомплексом Егору Трофимову сертификат на приобретение хоккейной экипировки.

Фото : Официальный сайт Президента Республики Татарстан