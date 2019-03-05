Вице-президент НХЛ: на нас равняются все лиги, мы помогаем хоккею на планете

Старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл поделился мнением об изменениях в правилах, которые регулярно вносятся на собраниях генменджеров лиги.



«Мы постоянно работаем над разными элементами игры, чтобы сделать хоккей лучше, — говорит Колин Кэмпбелл, старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям. — Этим мы занимаемся с сезона 2004-2005 годов, после локаута. Тогда Боб Гейни из комитета по проведению соревнований предложил дать больше свободы атаке и сделать так, чтобы играть от обороны было невыгодно. Тогда появилось удаление за выброс шайбы за пределы площадки. Команда обороняется и выбрасывает шайбу за борт. Давайте накажем её двухминутным штрафом. Речь шла о таком подходе. Мы хотим вносить коррективы, которые будут работать.



Для всего этого потребовалось время, мы работали с менеджерами над разными аспектами игры, чтобы сделать её открытой и быстрой. Я считаю, что генеральным менеджерам НХЛ надо отдать должное. Им удалось помочь всему хоккею, всем лигам адаптироваться к правилам НХЛ. Это помогло хоккею во всём мире. Мы понимаем, что на нас сейчас равняются все лиги на планете. Так что мы несём ответственность за качество игры», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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