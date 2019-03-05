Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мужская сборная России одолела команду США на Универсиаде

Мужская сборная России одолела команду США на Универсиаде
Хоккей / Прочие

Мужская сборная России на Универсиаде оказалась сильнее команды США, встреча завершилась со счётом 3:2. У россиян авторами заброшенных шайб стали Данила Квартальнов, Игорь Руденков и Егор Морозов. По ходу игры Россия упустила преимущество в два гола, но вырвала победу.

Российская команда играла в следующем составе:

Никита Серебряков (Никита Богданов);
Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент