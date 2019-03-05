Мужская сборная России одолела команду США на Универсиаде

Мужская сборная России на Универсиаде оказалась сильнее команды США, встреча завершилась со счётом 3:2. У россиян авторами заброшенных шайб стали Данила Квартальнов, Игорь Руденков и Егор Морозов. По ходу игры Россия упустила преимущество в два гола, но вырвала победу.



Российская команда играла в следующем составе:



Никита Серебряков (Никита Богданов);

Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.