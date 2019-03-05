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Морозов — о матче с США: позволили сравнять счёт после глупых ошибок

Морозов — о матче с США: позволили сравнять счёт после глупых ошибок
Хоккей / Прочие

Нападающий студенческой сборной России Егор Морозов подвёл итоги выигранного матча с командой США (3:2) на Универсиаде.

«Была очень тяжёлая игра, забили два гола, в концовке второго периода немного расслабились, позволив сравнять счет. Две глупые ошибки в своей зоне. Перерыв оказался очень кстати, удалось собраться, и уже в самом начале вышли вперёд. Очень важный матч был, и я очень рад, что мы взяли своё.

То, что решающий гол забил именно я — в какой-то мере случайность. Я — нападающий, как и все игроки моего амплуа, лезу на ворота. Так получилось и в этот раз — оказался на „пятаке“ один и забил. В какой-то мере стечение обстоятельств», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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