Тренер «Рязани» — о массовой драке с «Рубином»: может, на нас обратят внимание

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков прокомментировал массовую драку в матче своей команды и «Рубина» (0:2).

ВХЛ: в игре «Рязань» — «Рубин» произошла массовая драка

«Я не хочу оправдываться. Это даже дракой назвать нельзя. То, что было в концовке — это шоу, часть игры. Мы никому не нанесли травм, крови тоже не было. Поймите, это не прямая агрессия, нацеленная на решение каких-то вопросов. Часть шоу, не более того. Мы играем для болельщиков. Сейчас и прессе есть о чем поговорить. Может быть, обратят на нас внимание. Вот закроют сейчас хоккей в Рязани. Кому от этого станет лучше?



Мы держимся здесь, как можем! У нас бюджет самый маленький в лиге. Нам не верят, но я вам открыто говорю, что это так. Команды и выше и ниже нас обладают куда более серьезными возможностями. Я считаю, что несмотря ни на что мы сделали большое дело. Все только за счёт работы всего коллектива. В ростере нашей команды всего 23 игрока, плюс ещё трое, командированных из «Сочи». Порой нам приходится очень трудно, не хватало скамейки, но я никогда не жаловался», — приводит слова тренера Sport24.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале ВХЛ. Смотреть нужно с отметки 2 часа 43 минуты.