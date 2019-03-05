«Локомотив» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Салак

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». Счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 5 марта, начало игры — в 19:00 мск. В воротах «Локомотива» сыграет Александр Салак, для него это первый матч в нынешнем плей-офф.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Алексеев — Ильенко;

Елесин — Кронвалль, Аверин — Локтионов — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Красковский — Коршков;

Мисюль, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.



«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Воробьёв — Ю. Александров, Бакош — Коллинз — Шмелёв;

Рыков — Будкин, О`Делл — Росен — Капустин;

Йокипакка — Пайгин, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;

Д. Александров, Полунин — Калетник — Бочаров, Старков.