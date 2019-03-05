Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». Счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 5 марта, начало игры — в 19:00 мск. В воротах «Локомотива» сыграет Александр Салак, для него это первый матч в нынешнем плей-офф.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Алексеев — Ильенко;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Локтионов — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Красковский — Коршков;
Мисюль, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.
«Сочи»:
Шикин (Барулин);
Воробьёв — Ю. Александров, Бакош — Коллинз — Шмелёв;
Рыков — Будкин, О`Делл — Росен — Капустин;
Йокипакка — Пайгин, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Д. Александров, Полунин — Калетник — Бочаров, Старков.
«Локомотив» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Салак