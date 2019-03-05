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«Металлург» — «Салават»: Метсола забросил шайбу в свои ворота

«Металлург» — «Салават»: Метсола забросил шайбу в свои ворота
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» случился курьёзный гол. Голкипер гостей Юха Метсола пытался прервать передачу соперника из-за ворот, но в результате неуклюжего движения клюшкой забил шайбу себе.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Загидулин (Кошечкин);
Бирюков — Береглазов, Кулёмин — Расмуссен — Пакаринен;
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Булирж;
Матушкин — Зайцев, Дорофеев — Шор — Любимов;
Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин.

«Салават»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

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