«Металлург» — «Салават»: Метсола забросил шайбу в свои ворота

Во втором периоде встречи магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» случился курьёзный гол. Голкипер гостей Юха Метсола пытался прервать передачу соперника из-за ворот, но в результате неуклюжего движения клюшкой забил шайбу себе.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Бирюков — Береглазов, Кулёмин — Расмуссен — Пакаринен;

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Булирж;

Матушкин — Зайцев, Дорофеев — Шор — Любимов;

Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин.



«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.