«Металлург» — «Салават»: Метсола забросил шайбу в свои ворота

Во втором периоде встречи магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» случился курьёзный гол. Голкипер гостей Юха Метсола пытался прервать передачу соперника из-за ворот, но в результате неуклюжего движения клюшкой забил шайбу себе.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Металлург»:
Загидулин (Кошечкин);
Бирюков — Береглазов, Кулёмин — Расмуссен — Пакаринен;
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Булирж;
Матушкин — Зайцев, Дорофеев — Шор — Любимов;
Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.